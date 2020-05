Tunisia: coronavirus, il paese inizia oggi la sua “Fase 2”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la Tunisia inizia quest’oggi la sua “Fase 2” di contenimento del coronavirus. Si tratta del primo di tre passi che dovranno concludersi il prossimo 14 giugno. Il deconfinamento mirato, come viene definito dalle autorità tunisine, si applica a partire da oggi ai settori vitali, ai piccoli mestieri, alle aziende a conduzioni familiare, agli artigiani, ai liberi professionisti, ai settori economici in difficoltà e ai lavori che non possono essere garantiti a distanza. Questa prima apertura progressiva durerà per dieci giorni fino al 14 maggio. Rimangono chiusi per ora i negozi di abbigliamento che riprenderanno la loro attività solo l'11 maggio. Esclusi dalla riapertura anche i centri di bellezza e i parrucchieri, data l'impossibilità di rispettare le distanze sociali, che dovrebbero riprendere anch’essi l’11 maggio. Il deconfinamento esclude, inoltre, le persone con immunodeficienza o di età superiore ai 65 anni, le donne in gravidanza, i bambini di età inferiore ai 15 anni, nonché i pazienti con patologie croniche come diabete, insufficienza renale, malattie respiratorie, malattie cardiovascolari, insufficienza epatica o tumori. Diverse misure preventive sono state adottate per i dipendenti dei settori interessati dal deconfinamento mirato, tra cui la riduzione del 50 per cento del numero dei lavoratori; l’utilizzo di speciali certificazioni per recarsi nei luoghi di lavoro; l’uso di dispositivi di protezione individuale come mascherine per il viso e gel disinfettante per le mani; la sterilizzazione dei luoghi di lavoro. Questa prima fase di apertura “mirata” sarà seguita da una valutazione relativa al controllo della diffusione della malattia di Covid-19 e potrà quindi essere estesa a seconda dello sviluppo della situazione epidemiologica. Se i contagi dovessero salire, le autorità si sono riservate la possibilità di ritornare alla serrata totale. (Tut)