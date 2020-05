Casa: Unione inquilini, fondo affitti su Roma non basta, serve intervento più importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione inquilini chiede un intervento importante al governo per supportare le famiglie in affitto. In una nota l'associazione spiega: "Lo 0,18 per cento per il sostegno all'affitto, dei 55 miliardi totali previsti nel prossimo decreto, non può bastare in una città come quella di Roma dove dopo soli sette giorni abbiamo raggiunto 20 mila domande del buono affitto, dove prima dell'emergenza venivano sfrattate otto famiglie al giorno. I 12 milioni posti nel bando del Buono affitto dalla Regione Lazio che si chiuderà il prossimo 18 maggio, riuscirà a dare poche risorse a famiglia per cui sono assolutamente necessari nuovi finanziamenti, perché i fondi anticipati dal ministero, che in quota parte arriveranno nella nostra Regione (120 milioni totali da contributo affitto e morosità incolpevole 2020), non saranno sufficienti. Per non ritrovarci a settembre con migliaia di sfratti per morosità - prosegue la nota - è indispensabile un intervento massiccio, perché i 100 milioni del governo non basterebbero neppure per la capitale". L'Unione inquilini quindi si appella "ad Anci, alla Regione Lazio e al Comune di Roma affinché si uniscano con forza alla richiesta di ingenti risorse per coprire il fabbisogno delle famiglie che oggi rischiano di finire in morosità". (Com)