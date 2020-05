Coronavirus: Croazia, entrano oggi in vigore nuovi allentamenti delle misure di contenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contagiati da coronavirus in Croazia sono oggi 2096, mentre le persone considerate guarite sono 1489. Lo ha riferito l'emittente "N1" citando i dati della task force governativa. I decessi riconducibili al virus sono in tutto 79. Sono entrati oggi in vigore i nuovi allentamenti delle misure di contenimento imposte dall'esecutivo di Zagabria. Riaprono infatti da oggi le attività commerciali che presuppongono contatti ravvicinati con i clienti, come i negozi di parrucchieri e barbieri. La "fase due" dell'allentamento prevede, secondo quanto comunicato dal governo guidato da Andrej Plenkovic, "la normalizzazione progressiva del lavoro del sistema sanitario, sia pubblico che privato, nel rispetto delle misure epidemiologiche particolari".(Seb)