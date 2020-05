Coronavirus: un 1,5 milioni di euro a ospedale Sacco Milano con raccolta fondi Banca Mediolanum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la raccolta fondi #insiemecelafaremo avviata tempestivamente il 4 marzo da Banca Mediolanum in favore dell'Ospedale Sacco di Milano, in prima linea per l'emergenza Covid-19, sono stati raccolti 1,5 milioni di euro che, unitamente ai contributi donati direttamente dalla banca, hanno permesso all'Ospedale Sacco di acquistare 5 macchinari di alta diagnostica destinati al reparto Microbiologia, Virologia e Bioemergenze, che sono già operativi lavorando a pieno regime. Una parte dei fondi, invece, è servita per acquistare immediatamente attrezzature necessarie per le Unità Operative di Malattie Infettive e Terapia Intensiva (ecografi, saturimetri, caschi, fonendoscopi, monitor, microscopi, elettrocardiogramma, flussimetri) e il resto della raccolta è stato completamente destinato alla ricerca. "Siamo molto grati a Banca Mediolanum per essere stata tra le prime realtà ad offrirci il proprio sostegno nella gestione dell'epidemia da COVID-19 - commenta Alessandro Visconti, direttore generale asst Fatebenefratelli Sacco - Grazie al suo aiuto abbiamo avuto la possibilità di migliorare e ottimizzare, in tempi rapidi, l'attuale dotazione strutturale e impiantistica dei reparti ospedalieri al momento maggiormente esposti, consentendoci così di fronteggiare nel miglior modo l'emergenza. Per dimostrare la nostra riconoscenza dedicheremo alla raccolta #insiemecelafaremo di Banca Mediolanum una nuova ala del Laboratorio di Microbiologia, Virologia e Bioemergenze". Per Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, "non posso che manifestare grande orgoglio per il tributo che l'Ospedale Sacco ha deciso di dedicare alla nostra iniziativa. Inoltre, vorrei esprimere il mio ringraziamento per la generosità e la sensibilità di ciascuno dei donatori che ha voluto fare la sua parte in questo momento in cui la solidarietà e il bene comune prevalgono su tutto".(com)