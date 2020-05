Polonia: ministro Sasin, dimissioni presidente Duda non sono al momento in considerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali polacche previste domenica 10 maggio sono "difficili da organizzare". Lo ha ammesso questa mattina all'emittente "Radio Zet" il ministro per le Risorse statali, Jacek Sasin. Il ministro ha insistito su quello che continua a considerare un unico scenario possibile, ovvero il voto per corrispondenza, ma ha ammesso che la coalizione di governo sta considerando altre due date, ovvero il 17 e 23 maggio. Sasin ha anche smentito le indiscrezioni del portale informativo "onet.pl", per il quale Diritto e giustizia (PiS) starebbe ponderando uno spostamento delle presidenziali indotto dalle dimissioni anticipate del presidente uscente, Andrzej Duda. Se questa "opzione nucleare", come la chiama "onet.pl", dovesse essere usata, la costituzione prescrive l'indizione di nuove elezioni e la supplenza del presidente del Sejm, Elzbieta Witek. (Vap)