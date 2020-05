Fase 2: Rampelli (Fd'I), no a considerare Lombardia come Basilicata, Sud sia locomotiva d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerare la Lombardia come la Basilicata è "un'anomalia, un’altra incongruenza totale”. Così Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati ed esponente di Fratelli D’Italia (Fd'I) durante la trasmissione "Res Publica" in onda su Radio Cusano Tv Italia. “Se noi abbiamo il Sud fortunatamente poco contaminato, il famoso Sud di cui si è sempre detto peste e corna, ‘la palla al piede dell’Italia’ ecc, ma se è combinato meglio del Nord facciamolo partire, facciamo subito gli investimenti al Sud. Facciamo, una volta tanto, - continua Rampelli - in maniera che il Sud traini il Nord, lo soccorra. Se il Sud può lavorare, ma che senso ha inibire questa possibilità? Che il Sud faccia la locomotiva d’Italia in questo momento, che vengano lì collocati gli investimenti”. (Rin)