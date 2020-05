Scontro a fuoco al confine, Pyongyang non risponde alla richiesta di chiarimenti di Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord non ha ancora risposto alla richiesta ufficiale di chiarimenti rivoltale da Seul, dopo i colpi di arma da fuoco esplosi ieri, 3 maggio, contro un avamposto di confine sudcoreano lungo la Zona demilitarizzata tra le due Coree. Lo ha annunciato oggi, 4 maggio, il ministero della Difesa sudcoreano. L’incidente è avvenuto ieri mattina, quando quattro proiettili di arma da fuoco automatica esplosi dal territorio nordcoreano hanno colpito un posto di osservazione sudcoreano a Cheorwon, nella provincia di Gangwon, al confine tra le due coree. Le forze sudcoreane hanno risposto esplodendo circa 20 colpi di arma da fuoco a titolo di avvertimento, secondo la ricostruzione dell’incidente fornita dallo stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane. Dopo l’incidente, la Difesa di Seul ha inviato una protesta formale all’indirizzo di Pyongyang tramite la linea di comunicazione militare diretta ripristinata dalle due Coree nel 2018. Seul ha definito l’episodio una violazione dell’accordo militare inter-coreano sottoscritto proprio nel 2018, a seguito dei summit tra i leader dei due paesi.Il leader nordcoreano Kim Jong-un è riapparso in pubblico lo scorso fine settimana, dopo tre settimane di assenza che avevano alimentato speculazioni sul suo stato di salute. Lo riferisce l'agenzia statale di Pyongyang "Kcna", secondo cui Kim è intervenuto venerdì alla cerimonia di inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti. Nelle ultime settimane si sono rincorse voci incontrollate sullo stato di salute di Kim, la cui ultima apparizione in pubblico risaliva allo scorso 11 aprile. Nelle scorse ore il dissidente nordcoreano eletto come deputato in Corea del Sud, Ji Seong-ho, si era detto convinto "al 99 per cento" che il leader della Corea del Nord Kim Jong-un fosse morto dopo un intervento chirurgico e che le autorità di Pyongyang fossero sul punto di annunciare il decesso del leader nei prossimi giorni. "Sono stato informato che Kim è morto lo scorso fine settimana. Non ne sono certo al 100 per cento, ma posso dire che la possibilità è pari al 99 per cento. La Corea del Nord è alle prese con una complicata transizione", aveva detto il dissidente alla "Yonhap", senza rivelare la fonte della sua informazione.Il vicecapo di stato maggiore delle forze armate Usa, generale John Hyten, ritiene che il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un sia ancora a capo dell’apparato militare nordcoreano, a dispetto delle indiscrezioni secondo cui verserebbe in condizioni di salute critiche. “Posso solo dire che nell’intelligence a mia disposizione non c’è nulla che possa confermare o smentire” le voci riguardo le condizioni di salute del leader nordcoreano, ha dichiarato Hyten nel corso di una conferenza stampa al Pentagono lo scorso 22 aprile. “Presumo dunque che Kim Jong-un mantenga ancora il pieno controllo delle forze nucleari e militari nordcoreane. Non ho ragione di presumere il contrario”, ha dichiarato l’ufficiale.Le Forze aeree di Stati Uniti e Corea del Sud hanno effettuato esercitazioni combinate sulla Penisola coreana alla fine del mese scorso. Lo hanno annunciato ufficiali delle Forze armate sudcoreane; la manovra, avvenuta a livello di squadroni, è iniziata lunedì 10 aprile, e si è conclusa il 24 aprile. “Si tratta di tipiche esercitazioni annuali, concepite per migliorare l’esecuzione delle nostre operazioni congiunte”, ha dichiarato un ufficiale dell’Aviazione sudcoreana citato dal quotidiano “Korea Herald”, che però ipotizza la volontà, da parte dei due alleati, di inviare “un avvertimento” alla Corea del Nord, a seguito dei test balistici recentemente effettuati da Pyongyang. Alla manovra, che si è articolata in tre differenti esercitazioni, hanno preso parte velivoli F-15K e KF-16 della Forza aerea sudcoreana, ed F-16 delle Forze Usa in Corea del Sud.Stati Uniti e Corea del Sud avevano deciso lo scorso novembre di rinviare le esercitazioni militari congiunte in programma questa primavera a data da destinarsi, per agevolare i tentatvi idi dialogo sulla denuclearizzazione con la Corea del Nord. A marzo il rinvio delle manovre era stato confermato alla luce del rischio posto dalla pandemia da coronavirus Il rinvio delle esercitazioni era stato già ipotizzato martedì,25 febbraio, dal segretario della Difesa Usa, Mark Esper, in occasione di una conferenza stampa con la controparte sudcoreana, Jeong Kyeong-doo, a margine di colloqui al Pentagono. Negli ultimi mesi, però, da Pyongyang non è più giunto alcun segnale di apertura diplomatica, e il Nord ha invece effettuato una serie di test di missili balistici a corto raggio. (Git)