Libia: vice premier Maiteeg ad ambasciatore Buccino, operazione Irini non è abbastanza

- Il vice premier libico, Ahmed Maiteeg, ha affermato che l'operazione Irini dell'Unione europea per monitorare l'embargo delle armi delle Nazioni Unite sulla Libia "non è sufficiente e trascura il monitoraggio delle frontiere aeree, marittime e terrestri orientali della Libia". "L'Unione europea non ha consultato il nostro governo prima di prendere la decisione di avviare l'operazione che si affaccia sui confini orientali", ha aggiunto Maiteeg durante un incontro con l'ambasciatore d'Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino secondo quanto scrive l'ufficio informazioni del Gna in una nota.(Lit)