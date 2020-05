Hong Kong: coronavirus, nessun nuovo caso da 14 giorni consecutivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro per la protezione della salute (Chp) di Hong Kong non ha riportato nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore: non vengono registrate nuove infezioni da 14 giorni consecutivi. Il numero totale dei contagi nell'ex colonia britannica è rimasto così invariato a 1.039. Il segretario finanziario di Hong Kong, Paul Chan, ha dichiarato ieri sul suo blog che la pandemia di Covid-19 si è allentata di recente a livello locale, e che alcune misure dovrebbero essere gradualmente allentate, consentendo alla vita sociale e alle operazioni commerciali di poter tornare alla normalità. Tuttavia, Chan ha invitato i cittadini a rimanere cauti in quanto la pandemia non è ancora finita. Chan ha affermato che le attività economiche di Hong Kong possono riprendere solo in modo limitato e graduale; finché le economie di Europa, Stati Uniti e di altri luoghi sono ancora colpite dalla pandemia, è improbabile che la domanda interna di Hong Kong, le esportazioni e gli investimenti migliorino significativamente. Il funzionario ha inoltre detto che l'economia dell'ex colonia britannica si trova nel mezzo di una profonda recessione e che le previsioni future per la crescita annuale del prodotto interno lordo nel primo trimestre saranno ancora peggiori a causa delle proteste locali e del persistere della pandemia. Se la pandemia continua a essere posta sotto controllo e le misure si allentano passo dopo passo, ciò aiuterà tutti i ceti sociali a riguadagnare vitalità, ha affermato Chan, sottolineando che un'atmosfera sociale stabile e pacifica è essenziale per l'economia per riguadagnare il suo slancio.(Cip)