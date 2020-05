Libia: ministro Esteri Siyala riceve ambasciatore d'Italia Buccino a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Governo di accordo nazionale (Gna) libico, Mohamed Siyala, ha discusso ieri con l'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino, circa l'iniziativa politica presentata dal presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh, per risolvere la crisi libica. Lo rende noto il ministero degli Affari esteri libico in una nota. Buccino e Siyala hanno discusso degli ultimi sviluppi degli scontri a Tripoli, oltre che dell'operazione Irini dell'Unione Europea per monitorare l'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in Libia, e la visione dell'Italia e della Germania al riguardo, secondo quanto dichiarato dalla diplomazia di Tripoli. Il 23 aprile scorso Saleh ha annunciato un'iniziativa politica in otto punti che include la ristrutturazione dell'attuale ramo esecutivo derivante dall'accordo politico firmato a Skhirat e il rimpasto dei suoi membri, basato sulle tre regioni libiche: Cirenaica, Tripolitania e Fezzan, la scrittura della Costituzione e la preparazione del parlamento alle elezioni parlamentari.(Lit)