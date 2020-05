Giordania: coronavirus, rimosse tutte le misure restrittive alle attività economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giordane hanno deciso la rimozione di tutte le misure restrittive alle attività economiche introdotte precedentemente per contenere la diffusione del coronavirus. Lo riferisce il quotidiano giordano "Jordan Times". Il ministro dell’Industria e del commercio Tariq Hammouri ha dichiarato che società e industrie potranno riprendere la propria operatività. Il trasporto pubblico riprenderà la normale operatività, mentre scuole e università rimangono chiuse così come in vigore rimane un coprifuoco notturno. (Res)