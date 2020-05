Francia: previsti 220 milioni di prestito garantito dallo Stato a Europcar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per sostenere il gruppo Europcar, la nota azienda di autonoleggio, nell'ambito della crisi provocata dal coronavirus, il governo francese ha previsto 220 milioni di euro di prestiti garantiti al 90 per cento dallo Stato. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", riportando un annuncio fatto nella serata di ieri, 3 maggio, dall'azienda di autonoleggio. All'operazione partecipano dodici banche tra cui Bnp Paribas, Credit Agricole e Hsbc. "La riduzione della nostra attività è stata molto significativa ad aprile senza però risultare così grave come quella delle compagnie aeree", ha detto Caroline Parot, presidente del consiglio di amministrazione di Europcar. In cambio di questo aiuto la società non pagherà i dividendi nel 2020 e nel 2021 e i compensi dei tre membri del Cda saranno ridotti del 25 per cento da aprile a dicembre. Eurazeo, principale azionista con il 29,9 per cento del capitale, ha garantito inoltre un aumento di 20 milioni di euro della linea di credito. (Frp)