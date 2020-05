Coronavirus: 13.719 morti in America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 13.719 le persone morte in America latina per cause riconducibili al contagio da nuovo coronavirus. In Messico si contano 23.471 casi di contagio e 2.154 morti. Il paese è entrato il 21 aprile nella “fase 3”, quella più dura dell’emergenza sanitaria ed attende il picco dei contagi nella prima settimana di maggio. Fino a giugno si rafforzano le raccomandazioni al distanziamento sociale. Nei circa mille comuni a “bassa trasmissione” si ipotizza una riapertura delle attività scolastiche a metà maggio. In vista della crisi economica, il governo vara misure per mettere in sicurezza le fasce più deboli, evita ricorso a incentivi fiscali e non crea nuovo debito. A Panama, paese tra i più impegnati nell’esecuzione dei test, si registrano ad oggi 7.197 casi confermati e 200 decessi. Il presidente Laurentino Cortizo ordina una serrata totale, a tempo indefinito su tutto il territorio nazionale e dispone tagli agli stipendi dei funzionari pubblici. (segue) (Abu)