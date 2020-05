Coronavirus: Mulè (FI) su fase 2, Stato si limiti a prescrizioni generali non a fare razzismo imprenditoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato dovrebbe limitarsi a dare delle prescrizioni generali, non "a fare razzismo imprenditoriale". Lo ha detto Giorgio Mulè, deputato e portavoce di Forza Italia, ospite del programma "L'imprenditore e gli altri" condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell'Università Niccolò Cusano, su Radio Cusano Tv Italia. Commentando la fase due, Mulè ha spiegato che "lo Stato dovrebbe limitarsi a dare delle prescrizioni generali, non deve dire che il parrucchiere sta chiuso e il libraio sta aperto, perché così è razzismo imprenditoriale, significare fare figli della gallina bianca e figli della gallina nera. Bisogna dare dei criteri generali a cui le aziende devono adattarsi. I parrucchieri stanno alla fame, noi dobbiamo fare i conti con la vita reale. Ci sono categorie di esodati in questo momento: gli animatori turistici, gli ambulanti, che non prendono neanche la cassa integrazione. Chi ci sta pensando a queste persone? In America a marzo hanno fatto un provvedimento di oltre 2 trilioni per dare 1200 dollari a ciascun cittadino rimasto senza reddito". (segue) (Rin)