Yemen: coronavirus, Houthi danno la caccia ai contagiati

- I miliziani ribelli Houthi dello Yemen stanno conducendo una vera e propria caccia all'uomo a Sana'a alla ricerca dei sospetti casi di coronavirus. Secondo quanto mostra con un video su Twitter gli attivisti yemeniti, un membro delle squadre di intervento rapido degli Houthi operativo a Sana'a, si è recato presso l'abitazione di un caso sospetto di Covid-19 con indumenti protettivi speciali e con un Kalashnikov, prima di sparare diversi proiettili, per il trasferimento delle persone sospettate di contagio. Gli attivisti hanno affermato che le squadre di pronto intervento dell'autorità Houthi hanno chiuso una stradina a Sana'a, con equipaggi militari accompagnati da un'ambulanza e un autobus, prima che il personale medico facesse irruzione in una casa che si ritiene fosse una di un possibile contagiato. Il video mostra l'uomo armato sparare in aria. Sullo sfondo si sente una voce dire che due contagiati sono stati caricati sugli autobus. Una delle persone che ha pubblicato il video, il giornalista yemenita Farouk Kamali, ha affermato che il video è stato girato in un quartiere chiamato "Dabwa", a sud di Sanaa. Negli ultimi giorni, i media yemeniti hanno riferito delle incursioni di miliziani Houthi nei quartieri e negli ospedali dove sono state portate con la forza persone sospette di essere affette dal virus. La diffusione del video arriva in concomitanza con l'annuncio del governo yemenita di registrare le infezioni nei governatorati di Aden e Taiz. Il sito web locale di notizie “Al-Masdar Online”, giovedì, ha citato due fonti mediche e un dipendente dell'Organizzazione mondiale della sanità affermando che due casi confermati di virus erano stati scoperti a Sana'a e che il gruppo Houthi aveva messo in quarantena un'intera famiglia dopo aver assediato la sua casa nel quartiere di Al-Sinainah.(Res)