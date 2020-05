Kazakhstan: Commissione elettorale conferma estromissione Nazarbayeva da presidenza Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale del Kazakhstan ha revocato i poteri della presidente del Senato Dariga Nazarbayeva, figlia dell'ex presidente del paese Nursultan Nazarbayev. È quanto riferito dalla Cec in una nota. La mossa arriva due giorni dopo che il servizio stampa del presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev ha annunciato che la firma di un decreto per rimuovere Nazarbayeva dal suo incarico. La ragione della sua estromissione non è stata resa pubblica, sebbene il presidente abbia scritto su Twitter dei ringraziamenti per il ruolo di Nazarbayeva come presidente del Senato. Secondo la Costituzione kazakha, il presidente del Senato è la seconda carica dello Stato e il successore designato del presidente in caso di dimissioni, temporanea o permanente indisponibilità o morte di quest’ultimo. L'ex presidente Nazarbayev, pur avendo lasciato l’incarico a marzo del 2019 a favore di Kassym-Jomart Tokaev, mantiene ampi poteri nella nazione dell'Asia centrale: l’ex capo dello Stato è presidente del Consiglio di sicurezza – un organo di rilievo costituzionale con poteri sull’operato del capo dello Stato e sulle nomine del governo – ed è il leader del partito al potere Nur Otan. (Res)