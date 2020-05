Yemen: Ong, milizia Houthi uccide 28 civili in due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'organizzazione non governativa per i diritti umani yemenita ha documentato che la milizia ribelle Houthi ha ucciso 28 civili, tra cui quattro donne e sei bambini, in diversi governatorati nelle ultime due settimane di aprile. La rete yemenita per i diritti e le libertà ha dichiarato in una nota di aver documentato 143 casi di violazioni commesse dalla milizia Houthi contro civili durante il periodo che va dal 16 al 30 aprile scorso. La formazione filo-iraniana ha bombardato i quartieri residenziali in molti governatorati, il più importante dei quali sono: Marib, Hodeidah, Taiz e l'area Al-Hasha di Al-Dhali, con tutti i tipi di armi pesanti. I bombardamenti hanno causato sei morti, mentre i cecchini della milizia Houthi hanno ucciso altre tre persone. Le mine poste dagli Houthi hanno ucciso invece dieci persone, la maggior parte delle quali donne e bambini. Si registra inoltre l'uccisione di due imam di moschee ad Atma e al-Bayda a causa della loro decisione di eseguire la preghiera serale di Ramadan in violazione della quarantena imposta contro il coronavirus.(Res)