Yemen: Coalizione per i diritti umani chiede a Houthi di liberare i giornalisti detenuti

- La Coalizione yemenita per il monitoraggio delle violazioni dei diritti umani (Rased) ha invitato la milizia Houthi a rilasciare i giornalisti detenuti e ad abolire le condanne a morte emesse dal cosiddetto tribunale penale specializzato, che manca di competenza e giurisdizione, contro quattro di loro. In una dichiarazione rilasciata in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa (3 maggio), si spiega che lo Yemen è classificato al 168esimo posto nel mondo secondo la classificazione globale della libertà di stampa, da quando con il colpo di stato la milizia Houthi ha preso il controllo di parte del paese nel settembre 2014, a causa del deterioramento della libertà di stampa e dei rischi affrontati dai giornalisti yemeniti. Nella dichiarazione si sottolinea che, subito dopo il golpe, la milizia Houthi ha preso d'assalto diversi uffici di giornali e media, ha chiuso e saccheggiato le redazioni e ha sequestrato diversi giornalisti.(Res)