Hong Kong: in arrivo piano su ripresa servizi pubblici

- La Regione amministrativa speciale di Hong Kong, in Cina, si prepara a riprendere i servizi governativi in più fasi. Secondo quanto riferisce il "South China Morning Post", Hong Kong sta per allentare le sue regole sulle riunioni pubbliche dopo che l'epidemia di coronavirus ha mostrato segni di rallentamento a livello locale. Il piano dovrebbe essere presentato dinanzi al Consiglio esecutivo dall'amministratore delegato, Carrie Lam, nella giornata di domani, in cui è attesa l'approvazione da parte dei consiglieri di sanità pubblica. La scorsa settimana Lam ha annunciato l'imminente ripresa dell'attività per la maggior parte dei dipendenti pubblici e del personale che lavora per il governo, esclusi quelli che lavorano nelle scuole o in alcuni locali gestiti dal Dipartimento servizi per il tempo libero e i servizi culturali. Lam ha aggiunto che nella prima fase alcune strutture pubbliche tra cui campi da gioco all'aperto, biblioteche e musei riapriranno al pubblico, e mentre sarà consentito tenere riunioni governative, eventi su larga scala come le cerimonie pubbliche non potranno ancora svolgersi. Il capo esecutivo di Hong Kong, tuttavia, ha ricordato che il governo e i cittadini devono rimanere vigili e un portavoce dell'amministrazione ha assicurato che resteranno in vigore rigorose misure di prevenzione e controllo. (Cip)