Iraq: Stato islamico riprende i suoi attacchi contro le Pmu, otto morti a Diyala

- Otto membri delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu, milizie a maggioranza sciita) sono stati uccisi nel distretto di Azim, nel governatorato di Diyala, durante un attacco dello Stato islamico. L'attacco arriva dopo quelli avvenuti in varie aree nel nord del Governatorato di Salahaddin, uccidendo e ferendo decine di membri delle Pmu sciite. Le Pmu hanno annunciato che i jihadisti hanno lanciato nuovi attacchi su diversi siti in Iraq domenica, secondo l’agenzia di stampa curda "Rudaw" .(Irb)