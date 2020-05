Francia-Germania: parlamentari Alsazia, profonda preoccupazione per amicizia tra paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera al cancelliere tedesco Angela Merkel, deputati e senatori dell'Alsazia esprimono “profonda preoccupazione” per l'amicizia tra Francia e Germania che, al confine tra di due paesi, pare essere messa a dura prova dalla crisi innescata dalla pandemia di coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Franfkurter Allgemeine Zeitung”, i firmatari della missiva chiedono la riapertura dal 15 maggio prossimo del confine franco-tedesco, chiuso a marzo scorso con il ripristino dei controlli su iniziativa dei Laender della regione e del governo federale al fine di contenere il contagio. Deputati e senatori dell'Alsazia denunciano poi discriminazioni e offese di cui sono oggetto i francesi che per motivi di lavoro si recano in Saarland, Renania settentrionale-Vestfalia e Baden-Wuerttemberg, in quanto considerati degli untori data l'elevata diffusione del Sars-Cov2 in Francia orientale. Tali incidenti sono “attualmente all'ordine del giorno per i pendolari francesi, che si sentono cittadini dell'Ue di seconda classe”. Nei francesi che guardano alla Germania, si diffonde quindi “un sentimento di ingiustizia”. Soprattutto, ci si chiede che ne sia stato del trattato di cooperazione e integrazione tra Germania e Francia, firmato ad Aquisgrana il 22 gennaio 2019 dal cancelliere Angela Merkel e dal presidente Emmanuel Macron. Tra l'altro, l'intesa dispone il miglioramento della mobilità transfrontaliera tra Francia e Germania. Nella scorsa settimana, il Comitato franco-tedesco per la Cooperazione transfrontaliera ha concordato di aprire ulteriori valichi di frontiera. (Geb)