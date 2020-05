Roma: Raggi, completati importanti cantieri stradali approfittando del blocco delle attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del blocco delle attività produttive a Roma sono stati svolti diversi cantieri stradali approfittando della riduzione del traffico. In un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma, fa un resoconto dei lavori svolti finora. "Abbiamo completato fondamentali interventi per il presente e il futuro di Roma - scrive Raggi - puntando su infrastrutture strategiche come la galleria Giovanni XXIII, riqualificata completamente a tempo record in entrambi i sensi di marcia dopo 15 anni di attesa e ora, finalmente, più sicura. Nel quadrante nord della città sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria di via Aurelia, nel tratto tra via di Acquafredda e Piazza Irnerio. Un altro intervento molto atteso dai cittadini a causa dell’asfalto usurato e, quindi, pericoloso per la presenza di molti dossi e delle radici degli alberi. Il programma Strade nuove - sottolinea Raggi - raggiunge tutta Roma fino al suo litorale. Siamo intervenuti anche su uno degli assi viari più importanti del quadrante sud con la riqualificazione della via del Mare, nel tratto di competenza di Roma Capitale. Subito dopo il completamento di questo cantiere, nei giorni scorsi, abbiamo avviato i lavori su via Ostiense tra via di Malafede e via di Castel Fusano che contiamo di completare in breve tempo". (segue) (Rer)