Roma: Raggi, completati importanti cantieri stradali approfittando del blocco delle attività (2)

- "L’obiettivo - sottolinea Raggi - è ripristinare le condizioni di sicurezza sulle strade della nostra città con lavorazioni complete, a partire dal rifacimento dell’asfalto, capace di durare più a lungo nel tempo, dalla bonifica della rete idraulica con interventi mirati su caditoie, tombini e con un restyling della segnaletica orizzontale e verticale. Il dipartimento Lavori pubblici, che ringrazio per la professionalità dimostrata anche in questo momento delicato per la città, ha ottimizzato i tempi e completato numerosi cantieri: pensiamo alla manutenzione effettuata su tratti dei Viadotti dei Presidenti, via Cassia, via della Pineta Sacchetti, via di Boccea, via Casal del Marmo o a quella di via Monte del Marmo, alcuni tratti di via Tuscolana, via Acaia, via di Vigna Murata, via di Torricola, Lungotevere di San Paolo e via di Tor Sapienza nel quadrante est di Roma, riqualificata completamente con un lavoro specifico di ricostruzione dei marciapiedi e installazione di nuove caditoie. Nella zona sud di Roma - prosegue - non sono mancati i lavori di manutenzione: da via di Castel di Leva a tratti di via Laurentina, via della Magliana, viale del Tintoretto o via delle Tre Fontane, senza dimenticare gli interventi sui ponti e cavalcavia ferroviari come quello su via Cristoforo Colombo a Ostia e in via della Muratella". (segue) (Rer)