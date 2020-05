Roma: Raggi, completati importanti cantieri stradali approfittando del blocco delle attività (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approfittando del traffico limitato di queste settimane - continua Raggi - abbiamo effettuato, anche, un restyling della segnaletica orizzontale su alcune strade che necessitavano di un intervento, con un’attenzione specifica agli attraversamenti pedonali. Abbiamo avviato, inoltre, il piano sanpietrini, il primo progetto di riqualificazione della pietra simbolo della città e voluto fortemente da questa amministrazione. I lavori sono partiti da piazza Venezia e piazza d’Aracoeli dove il sanpietrino sarà mantenuto dopo una specifica manutenzione. Iniziati i lavori anche a via IV Novembre con la rimozione della pavimentazione in selciato, non più adatta al passaggio dei mezzi pubblici, delle moto e delle biciclette e sostituita con la superficie in asfalto, eccetto i lati della carreggiata che manterranno parte dei sanpietrini come testimonianza storica. I cantieri realizzati - conclude - sono frutto di una programmazione ben definita e coordinata. I numerosi interventi effettuati in queste ultime settimane dimostrano che la città è reattiva e pronta a ripartire". (Rer)