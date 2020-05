Francia: Eliseo, niente quarantena per chi proviene da Ue e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niente quarantena di due settimane per coloro che arriveranno in Francia dall'Unione europea, da paesi membri dello spazio Schengen o dal Regno Unito, qualunque sia la loro nazionalità. Lo riferisce l'emittente televisiva "Bfm-tv", riportando un annuncio fatto ieri, 3 maggio, dall'Eliseo. Parigi ha sottolineato che nei prossimi giorni il ministero degli Affari esteri fornirà ulteriori dettagli. Il 2 maggio il ministro della Salute, Olivier Veran, ha dichiarato che nell'ambito del prolungamento dello stato di emergenza sanitario, in vigore fino al 24 luglio, la quarantena si applicherà "alle persone che entrano nel territorio nazionale, arrivano in un territorio d'oltremare" o in Corsica.(Frp)