Coronavirus: Granelli, a Milano mezzi pubblici ok, solo brevissime chiusure tornelli a 3 fermate metro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano "dalle 5.30 è ripartito al 100 per cento il trasporto pubblico della nostra città. Grazie all'impegno di tutti e dei cittadini, questa mattina tutto ok. Solo qualche brevissima chiusura ai tornelli una volta a gessate, ripetuta a Sesto Fs (M1), Affori Fn (M3) e Comasina (M3). In superficie tutto ok". Lo scrive su Facebook l'assessore comunale alla Mobilità, Marco Granelli, tracciando un primo bilancio della situazione alle 9 del trasporto pubblico nel primo giorno della Fase 2. "Grazie ai milanesi tutti e all'impegno di tanti lavoratori di Atm, del Comune, delle forze dell'ordine e della Polizia Locale, e operatori e volontari della Protezione civile. Ne ho incontrati molti stamattina, grazie - continua Granelli - Chi lavora deve ripartire, per far funzionare la città, per riprendere economia e lavoro, ma sempre grandissima attenzione, dobbiamo sconfiggere il virus, e ricordarci di combattere anche inquinamento e traffico". (Rem)