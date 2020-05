Cina: coronavirus, tre nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continentale ha segnalato tre nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, tutti importati, portando il numero totale di tali casi a 1.675, secondo la Commissione nazionale sanitaria cinese. Dei tre casi, due sono stati segnalati a Shanghai e uno nella provincia di Shandong, ha affermato la commissione. Un caso sospetto importato dall'estero è stato segnalato a Shanghai. Del totale dei casi importati, 1.273 sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero e 402 sono rimasti ricoverati in ospedale con cinque in gravi condizioni, ha spiegato la commissione. Nessun decesso è stato segnalato dai casi importati. Ieri, domenica 3 maggio, sono stati segnalati 13 nuovi casi asintomatici, inclusi due importati, nella Cina continentale. Nessun caso è stato riclassificato come caso confermato e 19 soggetti, compresi due dall'estero, sono stati dimessi dall'osservazione medica, secondo la commissione. (segue) (Cip)