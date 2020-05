Cina: coronavirus, tre nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione ha riferito che 962 casi asintomatici, compresi 98 provenienti dall'estero, sono ancora sotto osservazione medica. Non sono stati segnalati nuovi casi confermati di coronavirus nella provincia centrale cinese di Hubei, focolaio dell'epidemia, che non ha registrato nuovi casi confermati per 30 giorni consecutivi dal 4 aprile. Inoltre, le aree fuori la capitale provinciale Wuhan non hanno riportato nuovi casi confermati di Covid-19 per 60 giorni consecutivi. La provincia ha ancora 654 casi asintomatici sotto osservazione medica, dopo che si sono aggiunti nove nuovi casi e sei sono stati rilasciati dalla quarantena ieri. Secondo i dati aggiornati a ieri, i casi confermati complessivi in Cina hanno raggiunto quota 82.880, inclusi 481 pazienti ancora in trattamento, 77.766 persone dimesse dopo il recupero e 4.633 persone decedute a causa della malattia. Secondo i dati aggiornati a ieri, sono stati segnalati 1.039 casi confermati, tra cui quattro decessi nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, 45 casi confermati a Macao e 436 a Taiwan, tra cui sei decessi. Un totale di 879 pazienti a Hong Kong, 39 a Macao e 332 a Taiwan sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero. (Cip)