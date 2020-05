Penisola coreana: colpi di fuoco al confine, Pyongyang non risponde a richiesta chiarimenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze aeree di Stati Uniti e Corea del Sud hanno effettuato esercitazioni combinate sulla Penisola coreana alla fine del mese scorso. Lo hanno annunciato ufficiali delle Forze armate sudcoreane; la manovra, avvenuta a livello di squadroni, è iniziata lunedì 10 aprile, e si è conclusa il 24 aprile. “Si tratta di tipiche esercitazioni annuali, concepite per migliorare l’esecuzione delle nostre operazioni congiunte”, ha dichiarato un ufficiale dell’Aviazione sudcoreana citato dal quotidiano “Korea Herald”, che però ipotizza la volontà, da parte dei due alleati, di inviare “un avvertimento” alla Corea del Nord, a seguito dei test balistici recentemente effettuati da Pyongyang. Alla manovra, che si è articolata in tre differenti esercitazioni, hanno preso parte velivoli F-15K e KF-16 della Forza aerea sudcoreana, ed F-16 delle Forze Usa in Corea del Sud. (segue) (Git)