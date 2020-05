Penisola coreana: colpi di fuoco al confine, Pyongyang non risponde a richiesta chiarimenti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Corea del Sud avevano deciso lo scorso novembre di rinviare le esercitazioni militari congiunte in programma questa primavera a data da destinarsi, per agevolare i tentatvi idi dialogo sulla denuclearizzazione con la Corea del Nord. A marzo il rinvio delle manovre era stato confermato alla luce del rischio posto dalla pandemia da coronavirus Il rinvio delle esercitazioni era stato già ipotizzato martedì,25 febbraio, dal segretario della Difesa Usa, Mark Esper, in occasione di una conferenza stampa con la controparte sudcoreana, Jeong Kyeong-doo, a margine di colloqui al Pentagono. Negli ultimi mesi, però, da Pyongyang non è più giunto alcun segnale di apertura diplomatica, e il Nord ha invece effettuato una serie di test di missili balistici a corto raggio. (Git)