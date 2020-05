Usa-Corea del Nord: Pompeo ribadisce obiettivo denuclearizzazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicecapo di stato maggiore delle forze armate Usa, generale John Hyten, ritiene che il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un sia ancora a capo dell’apparato militare nordcoreano, a dispetto delle indiscrezioni secondo cui verserebbe in condizioni di salute critiche. “Posso solo dire che nell’intelligence a mia disposizione non c’è nulla che possa confermare o smentire” le voci riguardo le condizioni di salute del leader nordcoreano, ha dichiarato Hyten nel corso di una conferenza stampa al Pentagono lo scorso 22 aprile. “Presumo dunque che Kim Jong-un mantenga ancora il pieno controllo delle forze nucleari e militari nordcoreane. Non ho ragione di presumere il contrario”, ha dichiarato l’ufficiale. (segue) (Nys)