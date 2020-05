Corea del Sud: inflazione rallenta ai minimi da sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato ad aprile un rallentamento del tasso di inflazione ai minimi da sei mesi, per effetto delle ricadute della pandemia di coronavirus sui consumi interni. Lo attestano i dati pubblicato oggi, 4 maggio, dall’ente statistico nazionale Statistics Korea. I prezzi al consumo sono aumentati di appena lo 0,1 per cento su base annua ad aprile, un dato inferiore alle attese di mercato. Nel mese di marzo il tasso di inflazione annuo era stato dell’1 per cento. Su base mensile, l’aumento registrato ad aprile è stato dello 0,6 per cento. L’inflazione corea, che esclude le fluttuazioni dei prezzi dei prodotti agricoli e petroliferi, è stata dello 0,3 per cento su base annua. Il tasso di inflazione core registrato il mese scorso è il più basso da settembre 1999. (segue) (Git)