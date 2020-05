Corea del Sud: inflazione rallenta ai minimi da sei mesi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Corea ha confermato il proprio tasso di riferimento chiave al minimo storico dello 0,75 per cento questo mese, citando l’esigenza di verificare più a lungo gli effetti dell’attuale politica monetaria e anticipando un fosco scenario per la crescita dell’economia sudcoreana, a causa delle ricadute della pandemia di coronavirus. “Alla luce del crescente impatto economico della pandemia di Covid-19, il consiglio condurrà la politica monetaria accomodante per mitigare i rischi al ribasso ed attenuare la volatilità nei mercati finanziari”, si legge nella nota diffusa oggi dalla banca centrale della Corea del Sud. La Banca di Corea valuterà se correggere i tassi di riferimento a seconda dell’andamento della pandemia, del suo impatto sull’economia domestica e sui mercati finanziari. (segue) (Git)