Infrastrutture: Cina, installate 198mila stazioni base 5G

- Oltre 198 mila stazioni base 5G sono state installate in tutta la Cina a copertura di oltre 50 milioni di utenti, secondo i dati aggiornati alla fine di marzo. Lo ha annunciatp il ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione cinese. "Con l'accelerazione della costruzione della rete, i terminali entrano in un periodo di sviluppo rapido. I telefoni cellulari 5G al di sotto dei duemila yuan (280 dollari) sono già sul mercato", ha affermato Wen Ku, funzionario del ministero. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", il ministero supporterà le compagnie di telefonia mobile per rafforzare l'innovazione nel campo della ricerca e dello sviluppo. Il ministero ha rilasciato quattro licenze commerciali per il 5G il 6 giugno dello scorso anno. Alla fine del 2019, oltre 130 mila stazioni base 5G sono state costruite a livello nazionale. "Costruire stazioni base 5G non abolisce le stazioni base 4G, ma le aggiorna", ha affermato Li Yizhong, ex ministro dell'Industria e della tecnologia dell'informazione. La Cina ha realizzato notevoli progressi nei brevetti, negli standard, nelle licenze di valutazione e nelle implementazioni in rete del 5G. Ad esempio, i suoi brevetti 5G rappresentano oltre il 30 per cento del totale mondiale, al primo posto. Tra sette anni, prosegue il ministero, le attuali 5,5 milioni di stazioni base 4G verranno aggiornate a 5G. Il totale di stazioni base 5G raggiungerà i sei milioni in Cina entro il 2027.(Cip)