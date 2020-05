Giappone: coronavirus, rimpatriati alcuni marinai indonesiani della Costa Atlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione della provincia di Nagasaki, in Giappone, ha annunciato ieri il rimpatrio di 44 cittadini indonesiani membri dell’equipaggio della Costa Atlantica, la nave da crociera italiana divenuta un focolaio di coronavirus durante operazioni di manutenzione nel Sud-ovest del Giappone. I cittadini indonesiani sono risultati negativi ai test per la Covid-19 assieme ad altri 17 loro connazionali, che però rimarranno a bordo perché necessari a operare la nave. I 44 indonesiani hanno lasciato il Giappone questa mattina dall’aeroporto di Haneda, a Tokyo. Costa Crociere, operatore della nave, ha riferito nei giorni scorsi che i 623 membri dell’equipaggio della nave provengono in tutto da 30 paesi, perlopiù asiatici. L’azienda sta organizzando il rimpatrio del personale non malato e non necessario alle funzioni essenziali della nave. (segue) (Git)