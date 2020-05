Usa: coronavirus, allarme per qualità mascherine commercializzate nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I regolatori e i funzionari di diversi Stati federati Usa hanno riscontrato un gran numero di mascherine N95 importate nel paese in assenza degli adeguati standard di certificazione, mettendo in guardia da possibili rischi per il personale sanitario impegnato a fronteggiare la pandemia di coronavirus negli Stati Uniti. Lo scrive il “Wall Street Journal”, che cita i risultati di test recentemente effettuati dall’Istituto nazionale per la sicurezza e la salute occupazionale (Niosh). Oltre il 60 per cento delle mascherine testate dall’agenzia sono risultate inferiori agli standard stabiliti dalla normativa statunitense. Un lotto di mascherine importato dalla Cina, in particolare, presentava certificazioni non autorizzate della Food and Drug Administration, e proteggeva da appena il 35 per cento dei livelli di particolato previsti dalle norme Usa. I test del Niosh, uniti a una serie di richiami effettuati in diversi Stati, rivelano che nel pieno della pandemia gli Stati Uniti hanno importati milioni di mascherine inadeguate dalla Cina e da altri paesi. (Nys)