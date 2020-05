Usa: Trump concede intervista fiume a “Fox” dal Lincoln Memorial

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha trasformato una intervista concessa ieri, 3 maggio, presso il Lincoln Memorial, e teoricamente incentrata sulla risposta alla pandemia di coronavirus, in un evento elettorale in piena regola, promuovendo la propria candidatura per un secondo mandato da Capo dello Stato. L’evento, che ha garantito a Trump ben due ore di visibilità sull’emittente televisiva "Fox News", è stata sfruttata dall’inquilino della Casa Bianca per promuovere le proprie doti decisionali e la risposta della sua amministrazione alla pandemia, oggetto di dure critiche nel corso delle ultime settimane. Due giornalisti di "Fox" hanno sottoposto al presidente una serie di quesiti a lui rivolti dai cittadini tramite l’emittente televisiva, rispondendo a domande anche pressanti; Trump è parso però evasivo in merito agli aiuti per le piccole imprese che non abbiano accesso al programma Paycheck Protection dell’Amministrazione per le piccole imprese, un tema oggetto di dibattito parlamentare in questi giorni. Dopo il primo rinnovo del fondo multimiliardario per le pmi statunitensi. (segue) (Nys)