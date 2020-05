Usa: Trump concede intervista fiume a “Fox” dal Lincoln Memorial (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump non è mancato di rivolgere critiche alla stampa per il trattamento ostile a suo parere riservatogli: l’inquilino della Casa Bianca ha affermato di aver fatto “più di qualunque altro presidente nella storia del paese”, ad esempio istituendo la Forza spaziale e combattendo con successo il terrorismo internazionale. Quanto al coronavirus, il presidente ha affermato che il paese sta vincendo la battaglia contro la pandemia, che ha causato in quel paese oltre 67mila vittime e privato di un impiego 30 milioni di persone nell’arco delle ultime sei settimane. Trump ha precisato che non è davvero possibile “parlare di vittoria”, date le vittime causate dal virus, pur sostenendo che il numero dei decessi è molto inferiore alle iniziali previsioni degli esperti. (segue) (Nys)