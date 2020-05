Usa: Trump concede intervista fiume a “Fox” dal Lincoln Memorial (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Usa ha commentato anche le diverse posizioni dei governatori Usa in merito all’opportunità di riavviare le attività economiche. “Penso che entrambe le posizioni siano giustificate. Molte persone vogliono tornare al lavoro, e al contempo c’è molta gente spaventata. Probabilmente sono tutti spaventati (…) ma ci sono persone che sono più spaventate di restare chiuse in una stanza e perdere il lavoro, e trovarsi private di un reddito. Queste sono persone, sono lavoratori, e temono che il loro impiego non sarà lì ad attendersi, e ad un certo punto, se si ritarda troppo, è quanto finirà per accadere. Capisco bene quest’angoscia”, ha affermato Trump. (segue) (Nys)