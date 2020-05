Usa: Trump concede intervista fiume a “Fox” dal Lincoln Memorial (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump si è detto fiducioso che un vaccino contro la Covid-19 possa essere disponibile entro la fine dell’anno. Il capo dello Stato ha anche rivolto dure critiche al suo predecessore, Barack Obama, per le sue posizioni accomodanti nei confronti della Cina e delle organizzazioni internazionali; Trump ha definito in particolare “un disastro” l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Nelle ore successive all’intervisita, la decisione di tenere l’evento presso il Lincoln Memorial è stata oggetto di critiche da parte dei suoi avversari e di diversi commentatori televisivi; Trump ha replicato che l’idea è stata di Fox, e non sua. (Nys)