Singapore: coronavirus, governo allenta misure di blocco nazionale

- il governo di Singapore si appresta ad allentare progressivamente le misure di blocco economico e distanziamento sociale varate nelle scorse settimane, a causa del rapido aumento dei contagi da coronavirus concentrato perlopiù nei dormitori per lavoratori stranieri del paese. Diverse aziende di Singapore potranno riprendere le attività a partire dal 12 maggio, ma alcune delle misure di blocco rimarranno in vigore sino al 1° giugno prossimo. “Chiediamo alle aziende di predisporre sin da subito una serie di misure di prevenzione (…) così da poter riprendere a lavorare dal 12 maggio”, ha dichiarato il ministro del Commercio e dell’industria di Singapore, Chan Chun Sing, nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri, 3 maggio. Le autorità della città-stato hanno imposto un blocco parziale di un mese il 7 aprile scorso, e l’hanno successivamente prorogato sino al 1° giugno per frenare la curva dei contagi. (segue) (Fim)