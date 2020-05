Singapore: coronavirus, governo allenta misure di blocco nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chan ha spiegato che la riapertura dell’economia avverrà in maniera graduale e progressiva, e che ad alcuni settori verrà data la priorità. “Non saremo in grado di aprire sin da subito alcuni settori di intrattenimento sociale. Per il momento ci stiamo concentrando sulla capacità manifatturiera e produttiva”, ha detto il ministro. Chan ha citato in particolare i settori più strettamente legati alla catena di fornitura globale, come la biofarmacia, la petrolchimica e la manifattura di precisione; molti di questi settori hanno continuato ad operare, almeno in parte, anche nel pieno dell’emergenza. Ad oggi Singapore conta 18.205 contagi da coronavirus, e sole 18 vittime accertate. (segue) (Fim)