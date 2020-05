Singapore: coronavirus, governo allenta misure di blocco nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’output del settore manifatturiero di Singapore è aumentato del 16,5 per cento nel mese di marzo, dopo aver subito a febbraio la peggiore contrazione dal 1983. Lo certificano i dati pubblicati il 24 aprile dal Ufficio per lo sviluppo economico (Edb) della città-Stato. A febbraio la produzione industriale di Singapore era crollata del 20 per cento a causa della pandemia di coronavirus, contribuendo a delineare un fosco scenario economico per l’Isola. A marzo la produzione industriale non sembra aver subito le medesime ricadute a causa dell’emergenza sanitaria globale, ma l’Edb prevede “un impatto più pronunciato a partire dal mese di aprile”, anche a seguito dell’inasprimento delle misure di prevenzione seguite all’improvviso aumento dei contagi. L’aumento dell’output industriale è perlopiù attribuibile al comparto della produzione di apparecchiature biomedicali, che a marzo ha registrato un boom del 91,4 per cento su base annua. L’output del settore farmaceutico è aumentato del 126,6 per cento. (segue) (Fim)