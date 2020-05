Singapore: coronavirus, governo allenta misure di blocco nazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore si prepara a fronteggiare un anno di recessione economica, dopo la pubblicazione del dato preliminare relativo al prodotto interno lordo (pil) del primo trimestre, in calo del 2,2 per cento. I funzionari del ministero del Commercio e dell’industria della città-Stato hanno rivisto ulteriormente al ribasso le previsioni economiche per il 2020, ad un intervallo compreso tra il -4 e il -1 per cento: ben al di sotto della precedente stima, compresa tra meno 0,5 e 1,5 per cento. I dati ufficiali segnalano una contrazione in tutti i settori chiave dell’economia. Le nuove previsioni tengono conto della situazione di grave incertezza che grava sull’economia globale a causa della pandemia di coronavirus. Singapore non sperimenta una recessione economica da quasi vent’anni. (segue) (Fim)