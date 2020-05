Singapore: coronavirus, governo allenta misure di blocco nazionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale di Singapore ha annunciato oggi un allentamento della sua politica monetaria, in risposta alle pesanti ricadute della pandemia di coronavirus sull’economia nazionale e su quella globale. La politica monetaria della città-Stato poggia sui tassi di cambio, attraverso la gestione del dollaro di Singapore rispetto a un paniere delle valute dei principali partner commerciali. La banca centrale ha ridotto il target di apprezzamento della valuta allo 0 per cento. La decisione segue l’annuncio da parte del governo di Singapore di un piano di stimolo da 33 miliardi di dollari. Singapore, in quanto piccola città-stato aperta, è ritenuta una tra le economie più vulnerabili di fronte alla pandemia, che ha causato l’arresto dei flussi di persone a livello globale. La scorsa settimana Singapore ha rivisto al ribasso le proiezioni di crescita per l’anno in corso. (segue) (Fim)