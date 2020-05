Business news: Colombia, riprendono attività nei settori delle costruzioni e manifatturiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprendono in Colombia le attività nei settori delle costruzioni e della manifattura. “Abbiamo l'obbligo di proteggere i posti di lavoro, le famiglie che con molto sforzo sono emerse e hanno raggiunto la classe media, non vogliamo alcun passo indietro”, ha detto il prediate Ivan Duque parlando in diretta Facebook. Il capo dello stato ha precisato che potranno riprendere le attività solo le imprese che rispettano i protocolli di biosicurezza stabiliti dal ministero della Salute. Le autorità sanitarie colombiane hanno confermato ieri altri 237 casi di contagio, che portano il totale dei casi registrati a 5.379. I decessi confermati ieri sono stati 11, portando il totale delle morti a 244. (Res)