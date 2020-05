Roma: civici, liberali e popolari al lavoro per un piano di rilancio della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma deve tornare ad essere all’altezza del suo ruolo e merita un piano di rilancio di altissimo profilo, ancor di più oggi che ci aspetta una lunga lotta per uscire dalla crisi economica e sanitaria causata dal Covid". Lo dice in una nota Donato Bonanni, referente di Roma di Energie per l’Italia, al termine di una riunione svolta con altri importanti movimenti territoriali e nazionali, per programmare iniziative nei prossimi mesi per il rilancio della capitale. "A questa nuova realtà in via di formazione, oltre ai rappresentanti romani di Epi, figurano molte associazioni civiche, di quartiere e universitarie, oltre a singoli cittadini che si stanno avvicinando con interesse. Da segnalare Italia Cuore D'Europa con Daniele Natalizia, il Partito liberale italiano con Luca Sebastiani, i Verdi liberali italiani con Luca Borreale e il Partito popolari per l’Italia". (Com)