Business news: Brasile, vicepresidente Mourao su mancato accordo con Boeing, Embraer guardi a Cina

- Il vicepresidente del Brasile, Antonio Hamilton Mourao, ha affermato che, dopo il fallimento della dell'accordo di fusione con la Boeing, la compagnia aerospaziale brasiliana Embraer dovrebbe prendere in considerazione un partner cinese per un'operazione simile. "Ci sono mali che non vengono per nuocere", ha detto Mourao durante una videoconferenza con i clienti della società di consulenza Arko Advice. Il vicepresidente dichiarato che Embraer "rimarrà sotto il controllo brasiliano" e che la società "sarebbe in grado di consegnare un prodotto in un segmento necessario per la Cina nell'ambito del progetto in corso di espansione dell'industria aerospaziale. "Abbiamo il prodotto e ne hanno il bisogno. Abbiamo la tecnologia. Questo è un matrimonio inevitabile", ha detto il vicepresidente. Nei giorni scorsi era stato il presidente, Jair Bolsonaro, a velare una soluzione alternativa. "Stiamo valutando. Io detengo la golden share, quindi sono io che decido. Se l'accordo è davvero chiuso, forse potrebbe essere intrapresa una negoziazione con un'altra società", ha detto Bolsonaro. (Res)