Business news: Messico, compagnia energetica Pemex taglia 1,5 miliardi di euro di investimenti

- La compagnia energetica messicana Pemex taglierà quest'anno 40,5 miliardi di pesos di investimenti, l'equivalente di circa 1,5 miliardi di euro, per fronteggiare le ricadute finanziarie della crisi del nuovo coronavirus. "L'impresa ha deciso di valorizzare e dare priorità a quegli investimenti che sono di alta redditività", si legge in una lettera inviata agli investitori e diffusa dal quotidiano "El Financiero". Nella missiva, firmata dal direttore generale Octavio Romero Oropeza e dal direttore finanze Alberto Velazquez Garcia, non vengono specificati quali progetti - in tutto o in parte - saranno sacrificati. Il taglio è parte di una manovra che dovrebbe garantire alla compagnia energetica un totale di 113 miliardi di pesos (circa 4,2 miliardi di euro) a fronte di un'emergenza aggravata dal pesante calo del prezzo internazionale delle benzine. In questa strategia rientra il piano di ulteriori incentivi fiscali lanciati dal governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador. (Res)