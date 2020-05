Business news: Brasile, coronavirus, Moody's prevede una contrazione Pil del 5,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating statunitense Moody's prevede una contrazione dell'economia brasiliana pari al 5,2 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2020. La recessione è dovuta in gran parte all'impatto della pandemia di coronavirus sull'attività economica del paese. Secondo Moody's una ripresa parziale potrà essere evidente solo nella seconda metà dell'anno. Per il 2021 l'agenzia stima l'economia brasiliana in espansione del 3,3 per cento. Anche la banca d'investimenti Ubs ha diffuso oggi una nuova proiezione dell'economia brasiliana. Secondo l'istituto svizzero sono molteplici gli scenari economici prevedibili per il Brasile. In base alla capacità di ripresa economica, per Ubs la contrazione del Pil dovrebbe essere contenuto in un intervallo tra il 5,5 per cento e il 10 per cento. (Res)